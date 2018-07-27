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Charlie’nin Melekleri’nin oyuncu kadrosu belli oldu
Yeni jenerasyon Charlie’nin Melekleri filminin oyuncu kadrosu netleşti.
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.