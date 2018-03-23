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Sosyal medyanın her yönünü anlatan 7 film
Sosyal medyanın güçlü olduğu, iyi ve kötü yönlerinin anlatıldığı bu filmler, bize birçok değişik hissi bir arada yaşattı -tıpkı sosyal medyanın yaptığı gibi!
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