Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.

Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'dan 9 hayat dersi

Hayat dersi veren en anlamlı 9 filmi sizler için listeledik.

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