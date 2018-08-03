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“Tacizden hasta numarası yaparak kurtuldum”
Mamma Mia! Here We Go Again'le seyirci karşısına çıkan Cher’den dikkat çeken açıklamalar.
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Jack Reacher Asla Geri Dönme filmine özel hediyeler kazanmak ister misiniz?
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Hayat Dersleri Veren En İyi 9 Film
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Mila Kunis tekrar hamile
Ünlü oyuncu Mila Kunis, ikinci çocuğuna hamile.
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Görevimiz Tehlike zirveye demirledi
Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.
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Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.