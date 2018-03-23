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12 Savaşçı / 12 Strong Film Eleştirisi
Bana Bir Vurana Ben Bin Vururum!
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Thor olmak için günde 35 öğün yemek yiyor
Chris Hemsworth'in dublörü, Thor olabilmek için elinden geleni yapıyor.
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Nasıl Thor olunur?
Chris Hemsworth hayranlarıyla sırrını paylaştı.
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Thor zayıflamak istemiyor
Chris Hemsworth, Denizin Ortasında filminin çekimi için verdiği kilolardan rahatsızlık duyuyor.
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Üniversite öğrencisine Thor'dan büyük jest
Chris Hemsworth, cüzdanını bulan öğrenciye büyük jest yaptı.
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Thor kaslarına geri kavuştu!
Chris Hemsworth, Thor karakteri için tekrar yapılanıyor...
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Karanlık masalda ikinci perde başlıyor!
İyilerin ve kötülerin savaşı hiç bu kadar göz kamaştırıcı olmamıştı...
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