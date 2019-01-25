DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.

Kimi zaman büyük oyuncular da bazı rollerden çekinebiliyor.

Filmlerdeki duygu dolu, sonu öpüşmeyle biten sahneler izleyicilerin hoşuna gidebilir ama rol gereği öpüşenler için cehennem azabına dönüşebilir! Karşınızda Hollywood'un en kötü öpüşen oyuncuları!

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