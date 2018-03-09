Etikete Göre Haberler:
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Vahşiler'den altyazılı fragman var
Oscar'lı şekil değiştirme ustası Christian Bale bu kez vahşi topraklarda! "Savaş bir adama ne yapar, haberin bile yok" diyen western dram türündeki Vahşiler'den altyazılı teaser yayınlandı
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En iyi gizem temalı 10 film
Dünden bugüne izlerken şok etkisi yaratan 10 gizem temalı film
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En iyi seri katil filmleri
Sinema dünyasının efsaneleşmiş soğuk kanlı seri katilleri hepsi birbirinden acımasız hepsi birbirinden psikopattı
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Knight of Cups emprovize mi çekildi?
Oyuncular nasıl çalıştıklarını anlatıyor...
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2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
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Thor kaslarına geri kavuştu!
Chris Hemsworth, Thor karakteri için tekrar yapılanıyor...
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Christian Bale, ‘Enzo Ferrari’ rolünden vazgeçti!
Ünlü oyuncu bu büyük fırsatı fazla kilolar için reddetti...
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.