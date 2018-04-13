Etikete Göre Haberler:
-
Tarzan’dan iki yeni fragman
Tarzan Efsanesi filminden iki yeni fragman yayınlandı.
-
Tarzan Efsanesi'nden yeni fragman
Tarzan Efsanesi'nin yeni fragmanı, görsel efektleriyle ve kadrosundaki yıldız oyuncularla dikkat çekiyor...
-
Bond filminde oynamak için tek şartı var
Christoph Waltz’un bir sonraki Bond filminde oynaması için tek bir şartı var.
Son Haberler
-
Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
-
Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi
Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...
-
Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
-
Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.