Etikete Göre Haberler:
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!
Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.
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Tüm zamanların en çok izlenen Marvel filmi!
Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.
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Haftasonu gişe rakamları
Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu.
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
Son Haberler
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.