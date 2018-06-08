Etikete Göre Haberler:
-
Spider-Man: Homecoming'te neler var neler yok
Captain America: Civil War’da kısacık gördüğümüz kahraman Örümcek Adam'ın bireysel filmi beyazperde ile buluşuyor.
-
2016'da onlardan iyisi yok
2016'nın en iyi yapımlarının listesi.
-
Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım
Frozen için başlatılan eşcinsel kampanyanın devamı Kaptan Amerika için geldi.
-
Civil War ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada
Film için geri sayım başlamışken karakterleri hatırlayalım...
-
Robert Downey Jr. 2 yıl daha Demir Adam olacak
Robert Downey Jr. 200 milyon kazandıran Iron Man olarak 2 yıl devam ediceğine söz verdi.
-
Spider-Man Iron Man ile buluşuyor
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nın yeni spotunda iki kahramanı birlikte görüyoruz.
-
Kaptan Amerika galası Londra'yı salladı
Kaptan Amerika'nın Avrupa galası dün gece gerçekleşti.
-
Captain America: Civil War'dan son fragman geldi
MTV Film ödüllerinde fragman tanıtımı yapıldı.
-
Kaptan Amerika'nın misafiri var
Heyecanla beklenen Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'nın son fragmanı yayında…
-
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı'ndan yeni fotoğraflar
Kaptan Amerika serisinin üçüncü filminden yeni fotoğraflar yayınlandı…
-
Kaptan Amerika'dan yepyeni fragman
Yeni Kaptan Amerika filminde tüm süper kahramanlar karşı karşıya geliyorlar...
-
Captain America: Civil War'dan ilk fragman
'Captain America: Civil War' filminin fragmanı yayınlandı.
Son Haberler
-
Serenity, Eylül'de sinemalarda!
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway başrollü gizem gerilim filmi Serenity'den taze bilgiler...
-
First Man fragmanı yayınlandı!
Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.
-
Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı
-
8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var