Etikete Göre Haberler:
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En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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Cloverfield Yolu No: 10 filminden hediyeler kazanın!
1 Nisan'da vizyona giren Cloverfield Yolu No: 10 filminden hediyeler kazanmak ister misiniz?
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Beyaz perdenin en korkunç canavarları
Karşınızda, adeta sinema perdesini ele geçiren 5 unutulmaz canavar...
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Yeni 'Canavar' geliyor!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait yeni bir fragman yayınlandı…
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Yeni Canavar filminden sürpriz fragman!
2008 tarihli Cloverfield filminin sessiz sedasız çekilen devam filmine ait ilk fragman yayınlandı...
Son Haberler
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37. İstanbul Film Festivali ödülleri gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı
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Gişe Rampage: Büyük Yıkım'ın!
Hem ülkemizde hem dünyada gişe galibi belli!
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Sessiz Bir Yer/A Quiet Place Film Eleştirisi
Sessiz Bir Yer: Sessizlik Daima Huzur Vermez!
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Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olur mu?
71. Cannes Festivali seçkileri açıklandı. Programda Nuri Bilge Ceylan yok.