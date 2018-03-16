Etikete Göre Haberler:
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50 yıldır kadınların tacizine uğruyorum!
'Tecavüzcü Coşkun' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, 50 yıldır kadınların tacizine uğradığını buna rağmen taciz eden hiçbir kadınla yakınlaşmadığını söyledi.
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Nuri Alço ve Tecavüzcü Coşkun geri dönüyor!
Yeşilçam’ın en kötü üç adamı Nuri Alço, Coşkun Göğen ve Eray Özbal bir film için bir araya geliyor.
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.