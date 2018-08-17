Etikete Göre Haberler:
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John Wick 3’ten yeni kare
Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.
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Matrix'in yıldızları yeniden bir aradalar
Keanu Reeves ve Laurence Fishuburne Matrix'ten yıllar sonra John Wick 2 için bir araya geldiler…
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The Nun filminin fragmanı yayından kaldırıldı
YouTube, korku filmi The Nun’ın fragmanını ‘çok korkunç’ olduğu için kaldırdı.
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Nuri Bilge Ceylan Onur Listesi’nde
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) Onur Listesi’nde yer aldı.
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Once Upon A Time In Hollywood filmine yeni isim
Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
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Widows’tan heyecan yaratan fragman
Steve McQueen İmzalı Widows filminden yeni fragman gün yüzüne çıktı.