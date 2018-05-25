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Gerçek hayatta da bir aksiyon yıldızı
Arnold Schwarzenegger dev askeri aracıyla Los Angeles sokaklarında.
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Arnold formunun sırrını açıkladı
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Ünlü aksiyon yıldızı, 'Conan' efsanesinin dönüşü için çalışmaları hızlandırdı.
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