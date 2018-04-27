Etikete Göre Haberler:
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Bu hafta 10 yeni film vizyonda!
Assassin's Creed, haftanın öne çıkan filmi!
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Assassin's Creed'den kamera arkası görüntüleri geldi
Filmin yapımcı şirketi Ubisoft, kamera arkası videosu yayınladı.
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Assassin’s Creed’den ilk fragman geldi
Beklenen film Assassin’s Creed’in ilk fragmanı yayınlandı.
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Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar
Türkiye'de 2017'nin başında vizyona girecek Assassin's Creed'den yeni fotoğraflar geldi.
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En iyi Rocky filmi hangisi?
IMDb'ye göre en iyi 7 Rocky filmi sıralaması...
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Oscar'a aday filmlerin Winnie the Pooh parodisi
Bu senenin Oscar adaylarına Winnie ve arkadaşlarının dokunması ancak bu kadar eğlenceli olabilirdi.
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Oscar adaylıkları farklı olabilirdi
Oscarlık performans sergileyen ama adaylık alamayan ‘çeşitli’ oyuncular...
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Stallone 'The Expendables' ekibinden ayrılıyor mu?
The Expendables kadrosundan Terry Crews, Sylvester Stallone'nin The Expendables 4 projesinde yer almayabileceğini açıkladı.
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Creed 2?
MGM stüdyoları 'Creed 2'nin kesinlile yapılacağını açıkladı...
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Sylvester Stallone itiraf etti!
Stallone, yeni filmi 'Creed'i ilk başta böyle hayal etmiyordu...
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Yeni Rocky filmi Creed'den ilk fragman
Creed'in merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
En iyi film Renksiz Rüya
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi
Nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!