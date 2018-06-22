Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...

Cem Yılmaz'ın iki film birden olarak tasarladığı filmler vizyon tarihi buldu

Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemşir'in oynadığı Düğün Dernek 2: Sünnet filminin fragmanı büyük yankı uyandırdı. Şimdiden gişede başarılı olacağı belli olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin fragmanı 72 saatte 650 bin kişi tarafından izlendi.

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