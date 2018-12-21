Etikete Göre Haberler:
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Düğün Dernek 2: Sünnet rekora gidiyor
Düğün Dernek 2, yılın en çok izlenen filmi olmaya aday...
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Düğün Dernek'den 'Yumurtanın Sarısı'
Düğün Dernek 2: Sünnet'ten eğlenceli klip
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Düğün Dernek 2: Sünnet'ten yeni teaser
Film, 4 Aralık'ta sinemalarda...
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Düğün Dernek 2: Sünnet'ten teaser
Film, 4 Aralık'ta sinemalarda...
Son Haberler
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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2018’in en çok kazanan oyuncuları
Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.
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21. yüzyılın en iyi sevişme sahneleri
Online film sitesi IndieWire, 21’inci yüzyılda çekilen filmlerde yer alan en iyi sevişme sahnelerini sıraladı.
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John Wick 3’ten yeni görseller geldi
Keanu Reeves’li John Wick 3: Parabellum filminden yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.