Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, Matthew Hitt ile ilişkisini bitirdi.

Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.

Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.

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