Etikete Göre Haberler:
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Ünlü kadın oyuncuyu tanıyabildiniz mi?
Ünlü kadın oyuncu dört saatte yaşlı bir erkeğe dönüştü ve filmin kamera arkasıyla ilgili öyle ilginç gerçekler ortaya çıktı ki!
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Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı
Grinin 50 Tonu serisiyle hafızalara kazınan Dakota Johnson, bir etkinlikte telefon numrasını verdi.
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El Royale'de Zor Zamanlar filminden yeni fragman
Bol yıldızlı El Royale'de Zor Zamanlar (Bad Times at the El Royale) filminden heyecan dolu bir fragman yayımlandı.
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O anın görüntüleri ortaya çıktı
Angelina Jolie, Jennifer Aniston ve Dakota Johnson'ın dahil olduğu ilginç görüntü ortaya çıktı.
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Dakota Johnson ve Matthew Hitt ayrıldı
Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, Matthew Hitt ile ilişkisini bitirdi.
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Dakota'dan 'Grinin 50 Tonu' itirafı
Dakota Johnson, Interview dergisine konuştu.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.