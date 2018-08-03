Etikete Göre Haberler:
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Margot Robbie’den ilk fotoğraf
Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.
Son Haberler
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Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman
Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
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Johnny Depp’e büyük şok
Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.