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Yeni Bond için en güçlü aday Idris Elba
Jason Statham'ın da göz kırptığı James Bond rolü için en güçlü adayın Idris Elba olduğu öne sürüldü.
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2019’un heyecanla beklenen filmleri
Sinema sektörü açısından epey hareketli geçen bir yıldan sonra gözler 2019 takvimine çevrildi. Önümüzdeki senenin iddialı yabancı filmlerini sizler derledik.
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Green Book'tan ilk fragman yayınlandı
Başrollerinde Viggo Mortensen ve Mahershala Ali'nin yer aldığı Green Book'tan ilk fragman yayınlandı.
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John Wick 3’ten yeni kare
Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.
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Sette korkutan kaza
Benim Adım Osssman filminin çekimlerinde korkutan kaza.