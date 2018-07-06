Etikete Göre Haberler:
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.
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Bad Samaritan'dan korku dolu ilk fragman geldi!
Heyecan verici konusu ve kadrosuyla korku ve gerilim filmi “Bad Samaritan”ın ilk resmi fragmanı yayınlandı
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!f İstanbul ön satışları başlıyor!
Yılın en iddialı filmlerinin gösterildiği !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali indirimli ön satışları yarın başlıyor
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Yeni Halloween filminin çekimleri başladı
John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween’in, David Gordon Green yönetmenliğinde devam filmlerinin çekimleri başladı
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En iyi 10 bilim kurgu dizisi
Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık
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Hayat Dersleri Veren En İyi 9 Film
Hayat dersi veren en anlamlı 9 filmi sizler için listeledik.
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Johnny Depp parmağını kesmiş
Johnny Depp ve Amner Heard davası sıklıkla gündeme geliyordu ancak bu seferki haber oldukça ilginç ve rahatsız edici. Depp, parmağının ucunu kesip aynaya kanıyla Amber Heard ve erkek arkadaşının ismini yazmış!
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House of Cards'dan 9 hayat dersi
Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'dan 9 hayat dersi
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Sinemanın dahi çocuğu Orson Welles
25 yaşında yaptığı Yurttaş Kane filmi ile Dünya Sineması'nı etkileyen adam, Orson Welles.
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Bu hafta vizyonda 4 yeni film var!
Tarzan Efsanesi bu haftanın öne çıkan yapımı.
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Sahte hamilelik suçlamasına yanıt verdi
Ünlü aktris Stephanie Davis, sahte hamilelik suçlamasına yanıt verdi.
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90'lardan unutulmaz komedi dizileri
Bir kuşağın efsanesi olmuş 90'lardan aklımızda kalan 9 komedi dizisi
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Sinemanın on devi
Sinemada fizikleri ile dikkat çeken on dev aktör.
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Game of Thrones'ten yeni sezon haberi
Game of Thrones'in ekibi yeni sezonlara dair birkaç ipucu verdi.
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Ellen Page bambaşka bir zombi olacak
Ellen Page, bilindik zombi filmlerine göre daha farklı yapıdaki bir filmde rol alacak.
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Tarzan’dan iki yeni fragman
Tarzan Efsanesi filminden iki yeni fragman yayınlandı.
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Yeni Ocean's 11
Yeni Ocean's 11'in muhtemel isimleri, Jennifer Lawrence ve Sandra Bullock.
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Arnold Schwarzenegger komedi ile geri dönüyor
Arnold, Why We’re Killing Gunther isimli komedi filminde rol alacak.
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Sahil Güvenliğin kurtarıcı ismi Dwayne Johnson
Dwayne Johnson, sahil güvenlik filminin setinde görüntülendi.
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Tarzan Efsanesi'nden yeni fragman
Tarzan Efsanesi'nin yeni fragmanı, görsel efektleriyle ve kadrosundaki yıldız oyuncularla dikkat çekiyor...
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Rol arkadaşına ölü domuz gönderdi
Suicide Squad filminin Joker'i Jared Leto, çekimler sırasında rol arkadaşı Viola Davis'e ölü bir domuz göndermiş…
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Brad Pitt yeni filmi için hazır!
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filmi için yeni imajıyla yeniden setlerde...
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Geri döndüler!
90'lı yılların efsanevi dizisi The X-Files, 6 bölüm sürecek olan özel sezonuyla ekranlara geri döndü...
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Sevişme değil tedavi!
'Kosmos' filmi vizyondan kalktıktan sonra bazı sahnelerin internete 'sevişme sahnesi' diye düşmesi Korel Kubilay'ı üzdü: O, tedavi sahnesiydi.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.