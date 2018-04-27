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Hayat Dersleri Veren En İyi 9 Film
Hayat dersi veren en anlamlı 9 filmi sizler için listeledik.
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House of Cards'dan 9 hayat dersi
Fenomen dizi House of Cards'ı ve tabi ki zekası ve kılıf uydurduğu saf kötülüğüyle akıllarımıza yer eden Frank Underwood'dan 9 hayat dersi
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!
5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.
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Brad Pitt, taciz skandalını beyazperdeye aktarıyor!
Ünlü oyuncu Harvey Weinstein’ın taciz skandallarına odaklanan bir filmin yapımcılığını üstleniyor.