Etikete Göre Haberler:
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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Süper kahramanların en süper filmleri
Dünden bugüne en iyi süper kahraman filmleri.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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Çizgi romanlardan uyarlanan en iyi 9 dizi
Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık
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Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi
En sevdiğimiz süper kahramanlar hep en ağır acılarla yüzleşti. O filmlerden en sevilen ve en hüzünlü kesitler derledik.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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En iyi LEGO filmleri
Son zamanlarda çok fazla ilgi görmese de bir kitlenin odak noktası haline gelmiş lego filmlerini sizler için listeledik.
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Ringlerden Wonder Woman’a
MMA dövüşçüsü İsveçli Madeleine Vall, Wonder Woman filminde rol alıyor.
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Sihirbazlar Çetesi geri dönüyor
Sihirbazlar Çetesinin ikinci filmi, birkaç değişimle karşımıza çıkıyor.
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Wonder Woman'ın dövüş sahneleri
Gal Gadot'un dublörü, bir dövüş sahnesini canlandırırken görüntülendi.
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Sinemada izlemeyeceğimiz 10 Marvel karakteri
Modok, Dr. Doom ve niceleri...
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DC Comics filmleri geliyor!
Çizgi roman uyarlamaları hız kesmiyor...
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Wonder Woman geliyor!
Erkek egemen süper kahraman dünyasında Wonder Woman
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Fantastik Dörtlü'den yepyeni bir fragman
Merakla beklenen film Fantastik Dörtlü'den yeni bir fragman yayınlandı.
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.