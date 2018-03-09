Etikete Göre Haberler:
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Deadpool 2 ilkine göre daha…
Merakla beklenen Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyonda!
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Merakla beklenen Deadpool 2 fragmanı yayınlandı
Ryan Renollds'lu Deadpool ikinci filmi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
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2018'de vizyona girecek olan 8 süper kahraman filmi
Christopher Nolan'ın Batman serisiyle başlayıp Marvel ile hız kazanan süper kahraman filmleri önümüzdeki yıldada izleyiciyle buluşacak.
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Deadpool 2'den ilk teaser
Deadpool 2'den Türkçe altyazılı teaser yayınlandı.
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2016'nın en gözde 6 filmi
2016'nın kaçırılmayacak filmleri.
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2016'da onlardan iyisi yok
2016'nın en iyi yapımlarının listesi.
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Yetişkinler için Wolverine
Hugh Jackman'in oynayacağı son Wolverine filminin yetişkinler için olduğu açıklandı.
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Herkesin evine bir Deadpool
Deadpool'un DVD'si ve Blu-Ray'İ piyasaya çıkıyor.
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Filmlerde bambaşka gözüken çizgi roman karakterleri
İşte size, sinemaya uyarlanırken orijinal görünümüne ihanet eden 6 çizgi roman karakteri...
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Deadpool'un seyircisine hazırladığı 8 sürpriz
Deadpool'un bu kadar beğenilmesini sağlayan ve izleyen herkesi mest eden 8 sürprizine bir göz atalım…
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Deadpool'dan vizyon öncesi son fragman
Merakla beklenen süper kahraman filmi Deadpool'un vizyona girmesine günler kala filmden son bir fragman daha geldi…
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Zeki, çevik ve küfürbaz: Deadpool
12 Şubat'a az kaldı...
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Deadpool hakkında bilmeniz gereken 6 şey
Film yaklaşırken Deadpool'u daha yakından tanımak ister misiniz?
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Dev mutant nasıl yaratıldı?
Çizgi roman uyarlaması Deadpool'da karşımıza çıkan dev mutant Colossus, film için nasıl yaratıldı?
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Deadpool'u izlemeden önce görmeniz gereken 6 film
İşte bu şahsına münhasır kahramanı ve ona beyazperdede hayat veren oyuncu Ryan Reynolds'ı daha yakından tanımanızı sağlayacak 6 film.
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Deadpool'dan yeni bir video var
Deadpool'dan eğlenceli bir Tv spotu yayınlandı.
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Ryan Reynolds Hugh Jackman için oy istedi
Ryan Reynolds, Deadpool makyajıyla kamera karşısına geçti.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.