Etikete Göre Haberler:
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Deadpool 2 ilkine göre daha…
Merakla beklenen Deadpool 2, 18 Mayıs'ta vizyonda!
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Merakla beklenen Deadpool 2 fragmanı yayınlandı
Ryan Renollds'lu Deadpool ikinci filmi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor
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Deadpool 2'den ilk teaser
Deadpool 2'den Türkçe altyazılı teaser yayınlandı.
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.