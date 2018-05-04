Etikete Göre Haberler:
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2000'lerin en tartışmalı filmleri
Katıldıkları festivallerde özgüler alan ama seyircilerin izlemekte zorlandıkları 9 önemli yapım.
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Deccal geliyor!
Deccal (Antichrist), tüm ürkütücü sahneleriyle 11 Haziran 2010’da vizyona çıkarılıyor.
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Taksi 5/Taxi 5 Film Eleştirisi
Böyle Bir Taksi Filmindense Über’e Devam Etmek En İyisi!
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Bugün Dünya Star Wars günü!
4 Mayıs tarihi dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor
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4 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Vizyonda bu hafta 13 yeni film var!
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi yayınlandı.
Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi çıktı.