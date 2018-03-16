Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.

Başrolde Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu var.

Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerinde olduğu Delibal filminin fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun Delibal filmindeki sevişme sahnesi 100 bin kez tıklandı.

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