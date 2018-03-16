Etikete Göre Haberler:
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Sezen Aksu 'Delibal' için şarkı yazdı
Çağatay Ulusoy filmde 'Mutlu Sonsuz' şarkısını seslendirdi.
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Çağatay Ulusoy'un Delibal filmindeki sahneler merak uyandırdı
Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerinde olduğu Delibal filminin fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun Delibal filmindeki sevişme sahnesi 100 bin kez tıklandı.
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Delibal'dan ilk fragman yayınlandı
Başrolde Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu var.
Son Haberler
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.