Etikete Göre Haberler:
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Gupse Özay kötü günleri geride bıraktı
Gupse Özay, 8 aydır mücadele ettiği Hipotiroid, Haşimato, karaciğer yağlanması ve Hipoglisemi rahatsızlığını atlatarak normal hayatına döndü.
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Gupse Özay: Nefret ettim
Filmleri için kilo alıp hızla veren Gupse Özay: “bütün rahatsızlıklara yakalandım” ifadelerini kullandı.
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Sinemada zirve yerli filmlerin
Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.
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6 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!
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Türkiye'de bir ilk, para bastılar!
Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi
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Deliha 2'den ilk teaser
Film 12 Ocak 2018'de sinemalarda...
Son Haberler
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21 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.
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2018’in en çok kazanan oyuncuları
Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.
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21. yüzyılın en iyi sevişme sahneleri
Online film sitesi IndieWire, 21’inci yüzyılda çekilen filmlerde yer alan en iyi sevişme sahnelerini sıraladı.
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John Wick 3’ten yeni görseller geldi
Keanu Reeves’li John Wick 3: Parabellum filminden yeni görseller sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.