Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı.

Sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek. Haftanın öne çıkan filmleri Transformers serisinin sevilen karakterlerinden birini odağına alan Bumblebee, Cannes'dan "En İyi Yönetmen" ödüllü Soğuk Savaş ve Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hayatım Yalan.

Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi

Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!

Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.

Gupse Özay, 8 aydır mücadele ettiği Hipotiroid, Haşimato, karaciğer yağlanması ve Hipoglisemi rahatsızlığını atlatarak normal hayatına döndü.

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