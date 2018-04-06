Etikete Göre Haberler:
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Demet Akbağ'lı Görevimiz Tatil'den fragman yayınlandı
Demet Akbağ ve Zafer Algöz başrollü yerli komedi "Görevimiz Tatil"den yeni fragman yayınlandı
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Barış Atay Demet Akbağ'a isyan etti!
Barış Atay'ın oynadığı Sadece Diktatör oyununun Ankara'da yasaklanması üzere Barış Atay Demet Akbağ'a seslendi.
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Görevimiz Tatil filminin fragmanı yayınlandı
Başrolünü usta oyuncular Demet Akbağ ile Zafer Alagöz'ün üstlendiği 'Görevimiz Tatil' filminin fragmanı yayınlandı.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi