Etikete Göre Haberler:
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Türk yönetmenin filminde başrolde Daniel Craig ve Halle Berry!
İlk filmi Mustang ile Cannes Film Festivali'nden Europa Cinema Label ödülüyle dönen Deniz Gamze Ergüven, son filmi Kings'de Daniel Craig ve Halle Berry gibi isimlere yer verdi.
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41. Cesar ödülleri sahiplerini buldu
Yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in Mustang isimli filmi toplamda 4 ödül birden kazanarak geceye damgasını vurdu…
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Oscar yarışında yabancı dil adayları belli oluyor
Ödül için yarışacak ilk 9 film belli oldu.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.