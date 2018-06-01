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'Deniz Seviyesi'ne Milano'da ödül yağdı
En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen ödülleri 'Deniz Seviyesi'ne...
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Damla Sönmez'e büyük ödül
Damla Sönmez, Milano Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.
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İnanılmaz Aile 2: yeni poster yayınlandı!
IMAX posteri haberimizde
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Tatlı Bela, 8 Haziran'da sinemalarda
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Ahlat Ağacı basın gösterimi Kanyon'da gerçekleştirildi
Nuri Bilge Ceylan imzalı film, Cuma vizyonda
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1 Haziran haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor