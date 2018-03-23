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Diane Kruger'den Tarantino'ya destek
Uma Thurman ve Quentin Tarantino arasındaki tartışmada adı geçen Diane Kruger, yönetmenin Inglourious Basterds’ın çekimleri sırasında gücünü suistimal etmediğini ve kendisinin istemediği hiçbir şeyi yaptırmadığını söyledi
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