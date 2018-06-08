Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.

Bu hafta vizyonda 9 yeni film var

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında da dini filmler gösterilmeye başlanır. Bizler de sizin için ramazan ayında izleyebileceğiniz dini filmleri derledik. İşte dini filmler haberimiz...

Hz. Muhammed'in çocukluğunu ve ilk geçnliğini İslamiyet'in doğuşuyla birlikte farklı bir bakış açısıyla ele alan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi'nden Türkçe fragman yayınlandı.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.