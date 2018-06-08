Etikete Göre Haberler:
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Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminden ilk fragman yayınlandı
Hz. Muhammed'in çocukluğunu ve ilk geçnliğini İslamiyet'in doğuşuyla birlikte farklı bir bakış açısıyla ele alan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi'nden Türkçe fragman yayınlandı.
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Ramazan ayı boyunca izlenebilecek dini filmler
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında da dini filmler gösterilmeye başlanır. Bizler de sizin için ramazan ayında izleyebileceğiniz dini filmleri derledik. İşte dini filmler haberimiz...
Son Haberler
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Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı
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8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var
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Ocean’s 8 galasında Rihanna rüzgarı
Galada en dikkat çeken isim Rihanna oldu.
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Bradley Cooper yönetmenliğindeki filmden altyazılı fragman!
Cooper'ın başrolünü Lady Gaga ile paylaştığı A Star is Born'dan Türkçe altyazılı ilk fragman!