Etikete Göre Haberler:
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Yaşadıkları 'Diriliş' filmini aratmadı
İngiliz kayakçı Janveer Sandhu, Bulgaristan'da filmi hatırlatan tehlikeli bir macera yaşadı.
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Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi
Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi Roman Burtsev sosyal medyada fenomen oldu.
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'Senin yüzüne ne olmuş?'
Tom Cruise, sosyal medyanın diline düştü.
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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu
The Revenant yine en iyi film!
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Soğuğa aldırış etmedi
Tom Hardy, 'Taboo' dizisi çekimlerine başladı.
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Oscar'a aday filmlerin Winnie the Pooh parodisi
Bu senenin Oscar adaylarına Winnie ve arkadaşlarının dokunması ancak bu kadar eğlenceli olabilirdi.
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‘The Revenant’ filminin perde arkasında bunlar oldu
Filmde özel efektle yapılan ayıyı canlandıran dublör anlatıyor...
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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Revenant’ta neden en iğrenç bölüm yoktu?
Leonardo DiCaprio anlatıyor...
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Kocan Kadar Konuş: Diriliş'den ilk fragman
Kocan Kadar Konuş: Diriliş 1 Ocak'ta sinemalarda.
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Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!
5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.
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Brad Pitt, taciz skandalını beyazperdeye aktarıyor!
Ünlü oyuncu Harvey Weinstein’ın taciz skandallarına odaklanan bir filmin yapımcılığını üstleniyor.
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27 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 11 yeni film giriyor.
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Lars von Trier'in Cannes'a kabul edilen filminin kısa teaser'ı yayınlandı
71. Cannes Film Festivali’nin programına eklendiği açıklanan yeni Lars von Trier filmi The House That Jack Built’ten ilk teaser