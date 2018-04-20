Etikete Göre Haberler:
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Disney prenseslerinin gerçek hayatları
Disney yapımlarında izlediğiniz prensesler gerçekten sonsuza dek mutlu yaşadı mı?
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Disney yeni Mulan filmini duyurdu
Yeni Mulan filmi, artık hayal değil, gerçekleşmekte olan bir proje! Ancak şimdiden film hakkında tartışmalar başladı.
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Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor
Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.
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Kaptan Amerika'ya erkek arkadaş lazım
Frozen için başlatılan eşcinsel kampanyanın devamı Kaptan Amerika için geldi.
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Animasyon filmlerdeki akıl karıştıran sahneler
Kimilerine göre uydurma, kimilerine göre ise gerçek.
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Hayranların eşcinsel prenses talebi büyüyor
Frozen’da eşcinsel bir prenses bulunmasıyla ilgili Twitter kampanyası başlatıldı.
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Disney prenslerinden romantizm dersi
İşte Disney prenslerinin kendilerini sevdikleri kadına karşı ifade ediş biçimleri...
Son Haberler
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.
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Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak