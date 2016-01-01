Etikete Göre Haberler:
-
Imagen Ödülleri'nde adaylar belli oldu
Sinema ve televizyon dünyasında Latinleri olumlu bir şekilde temsil eden yapımların onurlandırıldığı ve bu sene 33’üncüsü gerçekleşecek olan Imagen Ödülleri’nde adaylar belli oldu.
-
Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
-
Phantom Thread Filmi Eleştirisi
Bir filmde, mesleklerinde iki obsesif entelektüel, güçleri birleştirirse ne olur? Phantom Thread gibi garip ve etkileyici bir film olur.
-
Love geri dönerken dizi hakkında bilmeniz gereken her şey
2016'nın önemli dizilerinden birisi olan Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Dizi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
-
Türkiye'deki dizi izleyicileri eşini 'aldatıyor'
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki dizi izleyicileri bir sonraki bölümü izlemek için eşini beklemiyor, üstüne bir de yalan söylüyor.
-
Stranger Things, ikinci sezona pekala hazır
Netflix'in 2016'yı kasıp kavuran dizisi yepyeni sezonunu 2017 Cadılar Bayramında yayınlayacak.
-
Türkiye'nin aykırı dizileri
Gerek içerikleri gerekse de yayınlanma biçimleri ile ötekilerden farklı olan yerli diziler.
-
2016'nın en çok ses getiren dizileri
TV dizileri internet ortamına taşınırken 2016'da en çok hangi TV dizileri sevdik.
-
Mısırları Hazırlayın: Bu Yılbaşında Netflix’te İzlemeniz Gerekenler
Yılbaşı gecenizi filmlerle geçirmek istiyor, ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız; buyrun! Netflix'ten sizin için özenle en güzel yılbaşı temalı yapımları seçtik.
-
90'ların en iyi yabancı dizileri
Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?
-
Erdal Tosun'un oynadığı en başarılı yapımlar
Sinema filmlerinde, dizilerde ve tiyatro oyunlarında hepimizi güldüren, birçok şey öğreten rollerle karşımıza çıkan Erdal Tosun'u bugün kaybettik. Kendisinin rol aldığı ve en çok öne çıkan yapımları listeledik.
-
En iyi dizilerin en acımasız karakterleri
En korkunç halleri ile dizilerde izlediğimiz kötü karakterler.
-
Yabancı dizilerde yaşanan en büyük fiyaskolar
İkinci bölümde final yapan Türk dizileri değil koca koca bütçeler ile batan yabancı diziler.
-
Kara mizahın sinemadaki devleri
Komedi ve hicvin karışımından ortaya çıkan kara mizah türünün sinemadaki en iyi örnekleri.
-
Luke Cage 1. Sezon: Genel Bakış ve Bölüm İncelemeleri
Luke Cage’in Netflix’te yayınlanan birinci sezonunu, bölüm bölüm inceledik.
-
Netflix'te Kasım ayında neler var?
Kasım ayında Netflix'ten kaçırmamanız gereken dizi, film ve belgeselleri derledik.
-
90'lardan bugüne uyarlanması gereken filmler
90'lı yıllarda çekilmiş ve bugün sinemaya yeniden uyarlanmaya müsait yapımlar.
-
Uygunsuz içerikli yetişkin dizileri
Hem sevdiğimiz olduğumuz hem de nefret ettiğimiz uygunsuz içeriklere sahip olan diziler.
-
Televizyonun son zamanlardaki en korkunç hikayeleri
Son dönemlerde revaçta olan korku dizilerinin listesi.
-
HBO dizisi Westworld ile ilgili bilmediğiniz 8 şey
Yeni popüler dizimiz Westworld, yayınlanmaya başladığı günden beri dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak diziyle ilgili gözünüzden kaçtığını düşündüğümüzü şeyler var.
-
Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları
Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.
-
Babası, Millie Brown için ajanslardan para istiyor
Stranger Things dizisiyle ünlü olan millie Bobby Brown'un babası Robert Brown, kızını temsil etmesi için ajanslardan 100 bin dolar poara istedi.
-
Westworld'ün ilk bölümünü 3 milyon kişi izledi
J.J. Abrams imzası taşıyan yeni HBO dizisi Westworld, 3 milyon kişiyi televizyon karşısında tuttu.
-
90'ların en iyi Amerikan dizileri
90'lı senelerde televizyon ekranlarından izlediğimiz en iyi Amerikan yapımları.
Son Haberler
-
Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
-
Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
-
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
-
The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.