Böyle Bir Taksi Filmindense Über’e Devam Etmek En İyisi!

Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.

TV ekranlarında bu sene başlayan en iyi diziler.

Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.

İkinci bölümde final yapan Türk dizileri değil koca koca bütçeler ile batan yabancı diziler.

Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?

TV dizileri internet ortamına taşınırken 2016'da en çok hangi TV dizileri sevdik.

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