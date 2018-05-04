Etikete Göre Haberler:
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2016'nın en çok ses getiren dizileri
TV dizileri internet ortamına taşınırken 2016'da en çok hangi TV dizileri sevdik.
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90'ların en iyi yabancı dizileri
Sizin için 90'larda yapılmış en iyi dizi hangisi?
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Yabancı dizilerde yaşanan en büyük fiyaskolar
İkinci bölümde final yapan Türk dizileri değil koca koca bütçeler ile batan yabancı diziler.
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Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları
Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.
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Yeni sezona bomba gibi girecek 7 dizi
Sonbahar TV sezonunda izleyeceğimiz en güzel 7 dizi.
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2016'nın en iyi 6 dizisi
TV ekranlarında bu sene başlayan en iyi diziler.
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Deadpool 2’den hangi sahne silindi?
Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.
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Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Cuma sinemalarda!
Filmin ilk gösterimi, 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmişti.
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Taksi 5/Taxi 5 Film Eleştirisi
Böyle Bir Taksi Filmindense Über’e Devam Etmek En İyisi!
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Bugün Dünya Star Wars günü!
4 Mayıs tarihi dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor