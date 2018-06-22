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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Sam Mendes, Steven Spielberg'in yapımcılığını üstleneceği I. Dünya Savaşı filmi 1917'yi yönetecek.