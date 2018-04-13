Etikete Göre Haberler:
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Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
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Sinemanın büyücüleri
Doctor Strange'den önce seyretmeniz gereken büyücülük filmleri.
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Kevin Feige, Captain Marvel'dan ipuçları verdi
Onca Marvel filminin arasında Captain Marvel'a ne olacağı ve filmin neler içereceği konuşuluyor.
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Sherlock, Doctor Strange'yi anlattı
Doctor Strange'nin başrolü Benedict Cumberbatch, filme dair sorulara yanıt verdi.
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2016 sonbaharının en iyi 9 filmi
Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.
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Doctor Strange bir sürpriz içerebilir
Marvel'in bu seneki en büyük sinema ataklarından biri olan Doctor Strange'le ilgili haberler bitmiyor. Şimdi ise yeni bir mistik süper kahramanın kadroya eklenmiş olabileceği söyleniyor.
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Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı
Marvel'ın sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Doctor Strange, Comic Con'dan eli boş dönmedi.
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Bu süper kahramanları tanıyor olamazsınız?
80'lerden 90'lara hiç bilmediğimiz süper kahraman filmlerinin listesi.
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Doctor Strange beyazperdede ne yapacak?
Doctor Strange'nin Marvel Evreni için olan dezavantajlarının listesi.
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Yılın en çok beklenen filmleri
2016'nın en çok beklenen 10 filminin listesi.
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Doctor Strange'in yeni görüntüleri yayında
Marvel'in en yeni süper kahramanı Doctor Strange'in yepyeni görüntüleri basına sızdı…
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Doctor Strange'in ilk görüntüsü yayında!
Marvel'in en yeni süper kahramanı merak uyandırmaya devam ediyor.
Son Haberler
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.