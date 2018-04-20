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Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
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Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı
Marvel'ın sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Doctor Strange, Comic Con'dan eli boş dönmedi.
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