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Doctor Strange bir sürpriz içerebilir
Marvel'in bu seneki en büyük sinema ataklarından biri olan Doctor Strange'le ilgili haberler bitmiyor. Şimdi ise yeni bir mistik süper kahramanın kadroya eklenmiş olabileceği söyleniyor.
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Onur Tan imzalı Bal Kaymak, 18 Mayıs'ta sinemalarda!
Yönetmen filmini anlattı
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Haftasonu gişe rakamları
Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu.
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Fatih Akın'a iki ödül!
Yönetmen Paramparça filmiyle En İyi Film dalında Gümüş Lola, En İyi Senaryo dalında da Altın Lola kazandı.
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Yıldızlar Asla Ölmez/Film Stars Don't Die In Liverpool
'Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi'