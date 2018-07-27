Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.

İşte size 14 Şubat günü izleyebileceğiniz ve "iyi ki bir sevgilim yok" dedirtecek 5 film...

Box Office Türkiye rakamlarına göre Ant-Man and the Wasp, ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de gişenin lideri oldu.

Star Wars’ın (Yıldız Savaşları) yeni çekilecek devam filminde rol alacak isimler belli oldu. Kadroda sürpriz isimler var.

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