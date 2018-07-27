Etikete Göre Haberler:
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İşte yeni Star Wars kadrosu
Star Wars’ın (Yıldız Savaşları) yeni çekilecek devam filminde rol alacak isimler belli oldu. Kadroda sürpriz isimler var.
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Ant-Man and the Wasp zirvede!
Box Office Türkiye rakamlarına göre Ant-Man and the Wasp, ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de gişenin lideri oldu.
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Sinemada Muhammed Ali
Muhammed Ali'nin anısında içinde bulunduğu 5 büyük sinema yapımı
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Warcraft'tan yepyeni bir fragman
Warcraft'ın yeni fragmanı yayınlandı.
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Bekarların Sevgililer Günü'nde izleyebileceği 5 film
İşte size 14 Şubat günü izleyebileceğiniz ve "iyi ki bir sevgilim yok" dedirtecek 5 film...
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.