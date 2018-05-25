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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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25 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var
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Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!
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Star Wars hayranları bu haftasonu çok mutlu!
Merakla beklenen Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi Cuma itibariyle sinemalarda
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Mehmet Güreli’nin filmi Dört Köşeli Üçgen'in vizyon tarihi açıklandı
27 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak film, son olarak 6. Uluslararası Kayseri Film Festivali’nde ödül kazanmıştı.