Etikete Göre Haberler:
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Jumanji’den ilk fotoğraf yayınlandı: tüm ekip bir arada
Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.
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Marvel'dan Jumanji'ye transfer var
Yeni Jumanji filmi, Marvel oyuncularından birini kadrosuna kattı.
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Dwayne Johnson, 2016'nın en çok kazananı
Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.
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En iyi deprem filmleri
Doğamızın gerçek felaketi depremi konu almış en iyi 8 film
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Sinemanın on devi
Sinemada fizikleri ile dikkat çeken on dev aktör.
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Dwayne Johnson'dan onlarca yeni film
Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.
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Sahil Güvenlik'in yıldızı ortaya çıktı
Dizinin beyazperde versiyonu gözleri fenomen dizinin yıldızlarına çevirdi.
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Jumanji için Dwayne Johnson artık kesin
Dwayne Johnson, Jumanji'nin kadrosunda olduğunu kişisel Instagram hesabından duyurdu.
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Pamela Anderson eski günlerine döndü
Anderson'ın dizinin beyazperde versiyonunda yer alacağı kesinleşti.
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
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Sahil Güvenliğin kurtarıcı ismi Dwayne Johnson
Dwayne Johnson, sahil güvenlik filminin setinde görüntülendi.
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Jumanji yeniden geliyor
Dwayne Johnson ve Kevin Hart Jumanji'nin kadrosuna mı girdi?
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Dwayne 'The Rock' Johnson'la ilgili 9 gerçek
Dwayne 'The Rock' Johnson neden bu kadar seviliyor?
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Sahil Güvenlik cankurtaranları iş başında
Sahil Güvenlik'te çekimler devam ediyor.
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O meşhur sahnelerde onlar oynamıyordu
Ünlü Hollywood yıldızlarının dublörleriyle tanışın…
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The Rock'ı hiç böyle görmediniz
The Rock lakaplı aksiyon yıldızı Dwayne Johnson'n yeni filmi Central Intellegence vizyona gün sayıyor…
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Zac Efron 'Sahil Güvenlik' için hazır
2017'de vizyona girecek filmden set fotoğrafları gelmeye devam ediyor.
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'Sahil Güvenlik' iş başında
90'lı yılların popüler televizyon dizisi beyaz perdede…
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Yeni düşman Charlize Theron mu?
Ünlü oyuncu Charlize Theron, gelecek yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 filminin kadrosuna dahil olabilir...
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Sporculuktan oyunculuğa geçiş yapan 10 yıldız
Birbirinden yetenekli sporcuların oyunculuk maceralarına bir göz atalım...
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Hızlı ve Öfkeli 9 ve 10 da yolda!
Hızlı ve Öfkeli 8'in hazırlıkları sürerken serinin 9 ve 10.filmlerinin de yolda olduğu haberi kesinleşti...
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Kadıköy Belediyesi yeni bir Sinematek/Sinema Evi kuruyor
İlk kuruluşundan 53 yıl sonra yeniden bir Sinematek/Sinema Evi kuruluyor.
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25 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var
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Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!