Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var

6-12 Ağustos tarihlerinde Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampına katılmaya ne dersiniz?

Hızlı ve Öfkeli 8'in hazırlıkları sürerken serinin 9 ve 10.filmlerinin de yolda olduğu haberi kesinleşti...

Dwayne 'The Rock' Johnson neden bu kadar seviliyor?

Dwayne Johnson ve Kevin Hart Jumanji'nin kadrosuna mı girdi?

Dwayne Johnson önümüzdeki birkaç sene içinde ondan fazla filmde rol alacak.

Sinemada fizikleri ile dikkat çeken on dev aktör.

Bu sene dünyanın en çok kazanan oyuncuları açıklandı. Listenin ilk sırası değişti.

Merakla beklenen yeni Jumanji filminden ilk fotoğraf yayınlandı. Oyuncuları ilk kez kostümleriyle ve bir arada görüyoruz.

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