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Korku Seansı yine çok korkutacak
2013 yapımı Korku Seansı'nın devam filminden yepyeni bir fragman yayınlandı…
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Korku Seansı 2'den yeni haberler
Son yıllarda izlediğimiz en korkunç filmlerden biri olan Korku Seansı'nın devam filminden yeni haberler...
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Büyükada Adalar Kent Konseyi’nde Yazlık Sinema Keyfi başlıyor!
29 Mayıs'ta Babamın Kanatları, Büyükada'da ücretsiz izlenecek!
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Merakla beklenen Mogli: Orman Çocuğu filminin altyazılı fragmanı
Rudyard Kipling'in ikonik romanından karanlık bir beyazperde yorumu
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Dümdüzz Adam geliyor!
Komedi filminde Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut gibi isimler var..
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Spider-Man: Homecoming'de kimler kimler var?
Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...