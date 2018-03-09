Etikete Göre Haberler:
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.
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En iyi biyografi filmleri
Biyografileriyle etkileyen, hayat hikayelerini izlerken bazen gözyaşlarımızı tutamadığımız tarihi kişilerin yer aldığı 10 etkili biyografi filmini sizler için listeledik.
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Yılın en kötüleri belli oldu
Sinema dünyasında yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie ödülleri sahiplerini buldu...
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Oscar adayları yıldız olmadan önce neler yapıyordu?
Bugün Oscar'a doğru koşan ünlü oyuncular, şöhret olmadan önce TV programlarında boy gösterdiler, reklamlarda oynadılar, müzik albümleri yaptılar...
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Fantastik Canavarlar'dan yeni video!
Harry Potter evrenine geri döneceğimiz Fantastic Beasts and Where to Find Them'den bir kamera arkası videosu yayınlandı...
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The Danish Girl'den ilk afiş
Eddie Redmayne tarihin bilinen ilk transseksüeli Danimarkalı ressam Einar Wegener'i canlandırıyor.
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Oscar'ın en iyi erkek oyuncusu Eddie Redmayne
Oscar'ın en iyi erkek oyuncusu Eddie Redmayne oldu. İlk kez Oscar alan Eddie Redmayne The Theory of Everything filminde Stephen Hawking'i canlandırmıştı. Eddie Redmayne'in bu başarısı ona Oscar'ı kazandırdı.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.