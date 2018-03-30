Etikete Göre Haberler:
-
Devamı Gelmeyen İçimizde Ukte Bırakmış 10 film
İşte devamının büyük ihtimal gelmeyeceğini bildiğimiz ama çekilse güzel olur dediğimiz içimizde ukte bırakmış 10 film ve serileri
-
En etkili Brad Pitt filmleri
52 yaşına rağmen yakışıklılığından ve oyunculuğundan ödün vermeyen Brad Pitt'in efsaneleştiği 11 film
Son Haberler
-
Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
-
Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
-
Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
-
Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
Yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu...