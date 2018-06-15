Bu hafta ikinci kez vizyon şansı bulan filmlerle birlikte tam 10 yeni yapım sinemalarda

Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.

69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...

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