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Ekşi Elmalar, İkimizin Yerine'nin gerisinde kaldı
Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği Ekşi Elmalar, ilk hafta sonunda beklenen çıkışı yakalayamadı.
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Göktürk Üçlemesi teaser geldi
Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
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Türk sinemasına yurtdışı ödülleri
Meteorlar ve Suma, yakın zamanda yurtdışından ödülle dönen Türk yapımı filmler
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
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