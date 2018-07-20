Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.

Barış Atay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve oynadığı Eksik filmi vizyona girdi. Barış Atay ve Özgür Emre Yıldırım Eksik filmi hakkında Mynet'e konuştu. Eksik filmi hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

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