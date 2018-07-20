Etikete Göre Haberler:
-
Barış Atay ve Özgür Emre Yıldırım Eksik filmi hakkında konuştu
Barış Atay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve oynadığı Eksik filmi vizyona girdi. Barış Atay ve Özgür Emre Yıldırım Eksik filmi hakkında Mynet'e konuştu. Eksik filmi hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.
Son Haberler
-
Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
-
Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
-
What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
-
Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.